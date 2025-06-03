США заподозрили в помощи Украине во время атаки ВСУ на аэродромы РФ

Атака ВСУ по российским военным аэродромам беспилотниками не могла быть осуществлена без спутниковой связи США. Об этом пишет издание Le Monde.

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«Это возможно и мыслимо только при поддержке мощной системы спутниковой связи. Поскольку у украинцев нет таких возможностей, если они и смогли действовать дистанционно, то, безусловно, благодаря Соединенным Штатам», — говорится в сообщении издания.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы причастны западные спецслужбы.

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1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.