Стало известно о «вражеской активности» у берега Крыма

У берегов Крыма зафиксирована «вражеская активность», сообщил в своем телеграм-канале советник главы региона по информполитике Олег Крючков.

«Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Черного моря идет и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много лжи», — поделился подробностями он.

Деталей о противнике и его действиях Крючков не привел, призвав доверять только официальным источникам информации.

Ранее канал, занимающийся мониторингом ситуации на Крымском мосту, сообщил о перекрытии движения автомобильного транспорта. При этом информации о причинах принятия соответствующих мер не было.

До этого стало известно, что рейд в бухте Севастополя временно закрыт, а морской пассажирский транспорт приостановил движение.