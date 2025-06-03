НАТО просит европейских членов альянса увеличить в пять раз наземные силы ПВО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, таким образом НАТО стремится восполнить ключевой пробел в ответ на «угрозу российской агрессии».

«НАТО просит европейских членов альянса увеличить возможности наземной противовоздушной обороны в пять раз», — сказали источники, отметив, что данный вопрос будет обсуждаться на встрече глав Минобороны стран блока в Брюсселе 5 июня.

Также собеседники Bloomberg указали, что пятикратное увеличение возможностей ПВО станет общей целью для всех европейских членов НАТО, однако конечные показатели для каждого отдельного государства будут различаться. Сроки, в которые государства должны будут реализовать этот план, не уточняются.

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При этом, согласно информации The Telegraph, НАТО призывает Великобританию тратить 3,5% своего ВВП на оборону к 2032 году.