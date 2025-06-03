ВСУ прострелили ногу своему солдату за попытку к бегству

Командование вооруженных сил Украины не эвакуировало оказавшихся под обстрелом военнослужащих с позиций и открывало огонь по тем, кто пытался спастись бегством. Об этом сообщил пленный солдат ВСУ Евгений Гура в видеозаписи, предоставленной Минобороны России.

По словам Гуры, во время обстрела один из его сослуживцев попытался уйти в сторону, но был ранен своими и захвачен.

«Наши перехватили, прострелили ногу и забрали его», - рассказал он, добавив, что сам был позже взят в плен силами группировки войск «Центр».

Пленный утверждает, что над ним кружил FPV-дрон ВСУ, и предположил, что его могли попытаться ликвидировать, чтобы «не было свидетелей».

«Меня просто кинули на произвол судьбы», - сказал он.

Гура также заявил, что перед отправкой в зону боевых действий он прошел подготовку под руководством инструкторов ВСУ, обучавшихся за границей, но не имевших боевого опыта. По его словам, тренировки сводились к рытью окопов и физическим наказаниям.

«Слабых пинками заставляли приседать и отжиматься», - отметил он.

Как утверждает военнослужащий, командование обещало направить его охранять склады и дороги, однако на деле он оказался на передовой под плотным минометным огнем.

«Когда нас начали бить, я говорил по рации, чтобы нас эвакуировали, а в ответ тишина», - заявил он.

Другой пленный, захваченный бойцами группировки «Центр», рассказал, что согласился на участие в боевых действиях в обмен на амнистию, поскольку ему не нравилось находиться в тюрьме, где он занимал низкую позицию в неформальной иерархии заключенных. Он получил три срока. Если первые два «сидел мужиком», то на третьем «опустился до козла» - стал выполнять унизительные поручения и работать уборщиком.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.