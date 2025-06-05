На Украине после 5 июня могут мобилизовывать ограниченно годных

Последний день для прохождения повторной военно-врачебной комиссии (ВВК) для ограниченно годных к военной службе наступил на Украине. После 5 июня те, кто не прошел медосвидетельствование, могут быть объявлены в розыск или мобилизованы.

В апреле 2024 года Владимир Зеленский в связи с острым дефицитом личного состава в украинской армии подписал закон, отменяющий категорию "ограниченно годный к военной службе". Все, кто ранее получил такой статус, обязаны были пройти повторную медкомиссию, которая либо определит их как непригодных к службе, либо обозначит сферу, в которой они могут служить в тыловых частях.

Как информировало Минобороны Украины, крайний срок прохождения повторной медкомиссии - 5 июня 2025 года включительно. При этом в оборонном ведомстве пригрозили гражданам, что "игнорирование требований закона будет иметь последствия". В частности, неисполнение нормы будет квалифицировано как административное правонарушение.

Однако штрафы - не самое страшное, что грозит гражданам после 5 июня. Тех, кто добровольно не явился на медкомиссию в установленный срок, полиция сможет доставлять в военкоматы принудительно. Кроме того, по словам начальника отдела военного учета и бронирования Житомирского военкомата Виктора Полторакина, их также могут объявить в розыск.

Депутат Верховной рады Нина Южанина со своей стороны поясняла, что тех, кто не пройдет ВВК повторно, после 5 июня могут автоматически признать годными к службе. По ее словам, по истечении установленного срока человек уже не сможет доказать проблемы со здоровьем, поскольку "механизм очень быстро крутится".

Непригодными признаны только 7%

В конце мая украинские СМИ публиковали фотографии длинных очередей в военкоматы - ограниченно годные мужчины приходили добровольно в надежде подтвердить право на отсрочку. Однако член профильного комитета Верховной рады Федор Вениславский открыто признавал, что почти всех их после прохождения повторной медкомиссии переводят в статус годных и многие из них будут мобилизованы.

Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин привел точные цифры. По данным на начало июня, 93% из тех, кто уже прошел медосвидетельствование, признали полностью годными к службе или годными для замещения должностей в подразделениях обеспечения.

Как отмечают местные СМИ, столкнувшись с такой перспективой, многие военнообязанные с неподтвержденным статусом ограниченно годных и не имеющие отсрочек предпочитают не рисковать и не являться на медкомиссию, что вынудит их с 5 июня скрываться от военкомов.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая прошлого года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, права на отсрочку или бронь лишился целый ряд категорий военнообязанных. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Сотрудники военкоматов регулярно проводят рейды и применяют силу для задержания военнообязанных, а в армию попадают даже непригодные по состоянию здоровья. Тем не менее в последнее время темпы пополнения рядов ВСУ замедлились, в Киеве признают критическую нехватку личного состава в армии.