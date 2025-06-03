Артиллеристы группировки войск «Южная» продолжают уничтожать укрепрайоны Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Об этом рассказал РИА Новости замкомандира артдивизиона по организации и ведению боевых действий 4-й бригады с позывным «Кот».

«Мы работаем внезапно, каких-то плановых у нас нет на сутки, на день... Постоянно летают беспилотчики, постоянно наблюдают, на пункте управления бригады принимается решение, передается нам, и мы поражаем цели», - отметил «Кот».

Он также подчеркнул, что артиллерия поддерживает продвижение вперед российских штурмовиков.

«Противник сыпется на данный момент, поэтому я думаю, что будет очень успешное наступление», - подчеркнул он.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям ВСУ и противник потерял около 1430 военнослужащих за сутки. А депутат Госдумы Сергей Миронов обратил внимание на то, что только за последние несколько дней армия России взяла под контроль почти 20 населенных пунктов.