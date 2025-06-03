Кадыров сообщил об отправке выпускников университета имени Путина на СВО

Группа добровольцев из Чечни отправилась на специальную военную операцию (СВО) после прохождения подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Об отправке выпускников учебного заведения в зону боевых действий сообщил в Telegram глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, в состав отряда вошли как жители Чечни, так и уроженцы других регионов.

«Под присмотром опытных инструкторов университета бойцы освоили огневую и тактическую подготовку, основы оказания первой медицинской помощи, а также навыки ориентирования на местности», — сообщил Кадыров.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 61-летний бывший депутат регионального Законодательного собрания и экс-сенатор Владимир Лаптев, осужденный на пять лет по делу о мошенничестве и взятках, подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО.