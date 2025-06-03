Белорус рассказал, как помогал остановить атаку дронов под Иркутском

Белорусский дальнобойщик Антон Мацкевич вместе с российскими водителями пытался сбивать камнями дроны, летевшие на военный аэродром в Иркутской области. О своем опыте он рассказал белорусскому каналу «Первый информационный».

Первого июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны РФ назвали случившееся терактом и отметили, что целями атаки стали военные аэродромы.

Военные сообщили, что атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы.

Жертв в результате атак не было. Военные отмечали, что в некоторых случаях дроны запускались с территорий, находящихся в непосредственной близости от аэродромов. В СМИ появились кадры, как дроны вылетали из грузовиков. Мацкевич оказался на парковке рядом с одной из таких фур.

«Россия и Беларусь - это как старший брат и младший брат. Они все время вместе, поэтому как можно было пройти мимо и не помочь или остаться в стороне?! Было много человек, которые помогали. Не я один там это делал, поэтому нужно сказать и им огромное спасибо», - рассказал дальнобойщик.

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Мацкевич подчеркнул, что не считает себя героем. Он добавил, что решившие сбивать дроны водители не думали о возможных рисках.