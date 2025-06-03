В Крыму заявили о «вражеской активности» у берега полуострова

У берегов полуострова Крым зафиксирована «вражеская активность». Об этом сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в Telegram.

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«Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Черного моря идет и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много лжи», — написал он.

Подробности о противнике и осуществляемых им действиях Крючков не привел, призвав доверять только официальным источникам информации.

Ранее российские военкоры заявили о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост. Они также опубликовали видео с подводным взрывом якобы в районе одной из опор. Изначально запись разместили украинские спецслужбы. Официального подтверждения этой информации нет.

Позже канал, мониторящий обстановку на Крымском мосту, сообщил о перекрытии движения автотранспорта. Однако причина принятия этих мер не уточняется.