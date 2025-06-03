Британский эксперт охарактеризовал напавшие на аэродромы РФ дроны

Мария Иванова

Британский эксперт по беспилотникам Стив Райт заявил, что украинские дроны, атаковавшие российские аэродромы, представляли собой квадрокоптеры с «относительно тяжелой» нагрузкой. Об этом Райт рассказал BBC News.

Британский эксперт охарактеризовал напавшие на аэродромы РФ дроны
© РИА Новости

По мнению Райта, управление беспилотниками осуществлялось удаленно через спутниковую связь или интернет. Эксперт предположил, что произведены эти дроны могли быть на Украине.

Первого июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов (с видом от первого лица). В Минобороны назвали случившееся терактом и отметили, что целями атаки стали военные аэродромы.

Военные сообщили, что атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы.

Жертв среди военных и гражданского населения в результате атак не было. В Минобороны РФ сообщили, что несколько участников атак задержаны. Военные отмечали, что в некоторых случаях дроны запускались с территорий, находящихся в непосредственной близости от аэродромов.

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