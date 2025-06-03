Британский эксперт охарактеризовал напавшие на аэродромы РФ дроны

Британский эксперт по беспилотникам Стив Райт заявил, что украинские дроны, атаковавшие российские аэродромы, представляли собой квадрокоптеры с «относительно тяжелой» нагрузкой. Об этом Райт рассказал BBC News.

По мнению Райта, управление беспилотниками осуществлялось удаленно через спутниковую связь или интернет. Эксперт предположил, что произведены эти дроны могли быть на Украине.

Первого июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов (с видом от первого лица). В Минобороны назвали случившееся терактом и отметили, что целями атаки стали военные аэродромы.

Военные сообщили, что атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы.

Жертв среди военных и гражданского населения в результате атак не было. В Минобороны РФ сообщили, что несколько участников атак задержаны. Военные отмечали, что в некоторых случаях дроны запускались с территорий, находящихся в непосредственной близости от аэродромов.