Шойгу обсудил организацию производства материалов для ОПК

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу обсудил на совещании организацию производства каучука для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.

"3 июня Шойгу провел рабочее совещание по вопросу об организации производства каучука и специальных полимерных материалов", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ.

Собеседник агентства уточнил, что на совещании были "обсуждены актуальные вопросы в области организации производства каучука и специальных полимерных материалов в интересах организаций оборонно-промышленного комплекса и пути их решения, направленные на обеспечение технологического суверенитета страны".