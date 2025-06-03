Портал «Царьград» сообщил о «невероятном ударе» по объекту в центре Сум и уничтожении автомобиля с тремя высокопоставленными офицерами Украины. По версии издания, речь может идти о главе украинской военной разведки Кирилле Буданове* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Царьград» отмечает, что 3 июня появились сообщения о важных ударах по объектам в Николаеве и Сумской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в Сумской области были разрушены укрепленные позиции и опорные пункты ВСУ в Середино-Будской, Хотынской и Новослободской общинах.

По данным Лебедева, в районе Шостки были уничтожены склады боеприпасов и временные базы ВСУ. Он подчеркнул, что ВС РФ также сорвали попытки обстрелов российской территории.

Также Лебедев заявил, что удар был нанесен по портовой зоне Николаева, где британские военные обучали ВСУ использованию безэкипажных катеров. По словам Лебедева, британцы также попали под удар.

«Царьград» сообщает со ссылкой на Telegram-каналы, что в центре Сум дроны «Герань» налетели на автомобиль, в котором находились три высокопоставленных украинских офицера. По неподтверждённым данным, в авто находились «командующие фронтом», отмечает портал.

«Судя по ажиотажу и аду в украинских соцсетях, речь может идти о главе ГУР Буданове*, который прибыл с проверкой. <…> Удар по центру Сум был просто невероятным», - подчеркивается в статье.

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«Царьград» отметил, что также появились сообщения о гибели сотрудников украинских спецслужб в Одессе. По версии издания, все эти события могут свидетельствовать о начале «главной битвы года».

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.