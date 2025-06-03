Ответ за аэродромы: какие области попали под удар на Украине?

Атака украинских беспилотников по российским аэродромам, не осталась без ответа, удары были нанесены по ряду областей Украины, в том числе и по портовой инфраструктуре Одессы. Об этом пишет «Царьград».

Первого июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны назвали случившееся терактом и отметили, что целями атаки стали военные аэродромы. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, а в Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были отбиты.

Сегодня ночью был массированный удар по территории Украины. «Герани» массово атаковали Харьковскую, Полтавскую, Черниговскую, Сумскую области и Николаев, а также Одессу, отмечает издание.

Под удар, в частности, попал порт Октябрьский, а также место, где украинские военные тренировались управлять безэкипажными катерами под руководством британских инструкторов из Особой лодочной службы, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Кроме уничтожения личного состава и натовских военных офицеров, есть большая вероятность того, что уничтожен склад с дальнобойными ракетами. Взрыв склада и стал основой остальных повреждений», - пояснил он.

Также удар был нанесен по промзоне Харькова. В Коротиче вспыхнул терминал «Новой почты», которая используется украинскими военными для незаметной переброски оружия. В Чернигове удар пришелся по заводу радиоприборов. А в находящемся под контролем ВСУ Славянске была поражена база тылового обеспечения тактической группы «Ворон» и командный пункт спецназа.

Раскрыты технические детали организации атаки на военные аэродромы России

В Шостке Сумской области под удар попал Государственный институт химических продуктов, где размещалось оборудование и компоненты для создания зарядов дронов. После атаки в здании вспыхнул пожар, который охватил около 800 квадратных метров.

А в Полтавской области были уничтожены склады с комплектующими для вертолетов Ми-8, отмечает издание.

Сегодня СМИ также сообщили об ударе ракетами «Кинжал» по Николаеву — снаряды попали по цели всего спустя три минуты после запуска.