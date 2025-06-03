Атаки вооруженных сил Украины на аэродромы Российской Федерации повышают риск военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном, заявил в интервью Foreign Policy экс-аналитик ЦРУ Джордж Биб.

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Нет сомнений, что атаки на аэродромы увеличивают вероятность прямой конфронтации между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, если только администрация Дональда Трампа не предпримет активных шагов по ее разрядке, что она может сделать, поделился своей точкой зрения собеседник издания, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению эксперта, Украина пытается вынудить американскую сторону действовать жестко в отношении РФ, а целевая аудитория ударов по аэродромам была в Вашингтоне, а не в Москве.

Раскрыты технические детали организации атаки на военные аэродромы России

В воскресенье Министерство обороны РФ проинформировало, что Киев совершил террористический акт с использованием FPV-дронов против аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки украинской стороны были отражены. По данным российского военного ведомства, возгорания в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, погибших среди персонала нет.

Ответственность за удар взял на себя Владимир Зеленский.