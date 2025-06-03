СБУ заявила о подводном взрыве в районе Крымского моста

Служба безопасности Украины (СБУ) утром 3 июня заявила о подводном взрыве в районе Крымского моста. По информации ведомства, к одной из подводных опор моста якобы была прикреплена более одной тонны взрывчатки.

Одновременно российские военные корреспонденты сообщили о попытке комбинированной атаки, в которой, предположительно, использовались воздушные и морские дроны.

Несмотря на это, мост не получил повреждений. По сообщениям СМИ и официальных источников, движение автотранспорта по мосту было временно перекрыто с 6:00 до 9:00 утра в связи с обеспечением безопасности.

Официальных комментариев от российских властей по поводу заявлений СБУ на момент публикации не поступало.

Обломки дрона ВСУ упали на Крымский мост

Крымский мост неоднократно становился объектом атак со стороны украинских формирований в ходе конфликта. Российские власти регулярно усиливают меры безопасности на мосту, включая контроль за воздушным и морским пространством, а также техническое укрепление конструкций.

В настоящее время движение по мосту осуществляется в штатном режиме.