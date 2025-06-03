Военный эксперт назвал срок создания буферной зоны на Украине

Вооруженные силы России создадут зону безопасности в Харьковской и Сумской областях к сентябрю. Такой прогноз сделал в беседе NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По мнению военного эксперта, летняя кампания «во многом будет определяющей», и есть вероятность проведения маневров не только в ДНР, но и на Херсонском направлении.

«За три летних месяца и сентябрь нужно до конца взять под контроль ДНР, создать зону безопасности в Харьковской и Сумской областях. А дальше видно будет. Вероятно, что такие действия будут на других направлениях, в том числе на Херсонском», - пояснил Василий Дандыкин.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 22 мая сообщил, что ВС РФ решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Путин отмечал, что российские войска сейчас активно подавляют огневые точки ВСУ.

При этом депутат Госдумы Сергей Миронов накануне обратил внимание на то, что только за последние несколько дней армия России взяла под контроль почти 20 населенных пунктов, а главком сухопутных войск Вооруженных сил Украины был отправлен в отставку.