Ракета «Кинжал»: характеристики, применение, аналоги

3 июня СМИ сообщили об ударе ракетами «Кинжал» по Николаеву — снаряды попали по цели всего спустя три минуты после запуска. Гиперзвуковое оружие, почти не имеющее аналогов в мире, способно обходить любые системы противовоздушной обороны. РБК рассказал, что известно о российском ракетном комплексе.

Характеристики «Кинжала»

«Кинжал» (индекс ГРАУ: 9-А-7760, AS-24 Killjoy в кодификации НАТО) — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, представляющий собой вариант наземного ОТРК «Искандер». С помощью него можно поражать как стационарные, так и надводные объекты — от фрегата до авианосца. Снаряды способны развивать скорость в 10 махов (до 12 350 км/ч), что в десять раз выше скорости звука. Максимальная дальность действия — 2 тысячи километров.

Ракета отличается малой радиолокационной заметностью, способна маневрировать на всех участках пути до цели и преодолевать все существующие системы противоракетной обороны. Масса боевой части составляет около 500 кг, а оснастить «Кинжал» можно как обычной, так и ядерной боеголовкой. Этой системой оснащаются самолеты серии МиГ-31, Ту-22М3, Су-34, а в перспективе «Кинжал» можно будет установить на современный Су-57.

Разработка «Кинжала»

Предположительно, «Кинжал» основан на технологии, использованной в одноступенчатой баллистической ракете «Искандер-М». Для запуска с самолета инженерам пришлось модернизировать хвостовой отсек ракеты и уменьшить рули.

Впервые о существовании «Кинжала» стало известно 1 марта 2018 года — тогда об этом рассказал президент России Владимир Путин. По его словам, на опытно-боевое дежурство их поставили в декабре 2017 года — новое изделие получили расчеты Южного военного округа. В декабре 2021 года стало известно о создании отдельного авиаполка истребителей МиГ-31К, которые оснащены комплексом.

Основным носителем стали новые МиГ-31И. Самолет оснащен электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами. Благодаря этому истребитель можно автоматически выводить на нужную траекторию и запускать ракету ровно в необходимый момент.

Использование «Кинжалов»

Впервые «Кинжалы» использовали 18 марта 2022 года. Тогда Минобороны РФ заявило, что с помощью ракет были уничтожены военные склады в Ивано-Франковской области. Уже на следующий день ведомство сообщило о поражении «Кинжалом» склада в Николаевской области. В августе 2022 года на тот момент министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что с начала боевых действий систему использовали три раза.

Истребитель МиГ-31: История создания "носителя" комплекса "Кинжал"

О новом использовании «Кинжала» сообщалось в марте 2023 года. Позднее, в мае, Пентагон заявил, что украинские войска якобы смогли сбить ракету, что Минобороны РФ опровергло. Через некоторое время издание Military Watch Magazine сообщило, что поставленный Украине ЗРК Patriot лишился 32 боеприпасов при попытке сбить в Киеве ракету «Кинжал». Впоследствии об атаках «Кинжалами» Минобороны РФ сообщало в январе и сентябре 2024 года.

Аналоги в мире

Кроме России гиперзвуковое оружие есть у Китая. Близкой по характеристикам ракетой считается YJ-21 дальностью более 2 тысяч километров. Ей собираются оснащать крейсеры, эскадренные миноносцы и стратегические бомбардировщики. В Народной освободительной армии Китая (НОАК) заявляли, что крейсерская скорость ракеты составляет 6 махов. При этом она способна разогнаться до 10 махов на завершающем этапе полета.

Сейчас близкий аналог разрабатывают и в США. Создаваемая гиперзвуковая ракета получила название AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) — ожидается, что она будет класса «воздух — земля».