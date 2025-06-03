Mash: пять украинских БПЛА были сбиты из ружей жителями Иркутской области
По меньшей мере пять беспилотников сбили жители Усольского района Иркутской области из охотничьих ружей во время украинской атаки на аэродром. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, дроны шли примерно на высоте второго этажа – 2,5 метра над землей. Одним из первых их заметил студент Илья, когда возвращался домой из магазина. Он забрал из сейфа ружье и на квадроцикле доехал до точки пролета.
Там уже стояло несколько человек с ружьями, они разделились на две-три группы и начали сбивать дроны.
Первого июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны назвали случившееся терактом и отметили, что целями атаки стали военные аэродромы. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, а в Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были отбиты.
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Дроны были завезены в регионы на фурах, они вылетали прямо из них. Ранее в сети появилось видео, как группа мужчин закидывает вылетающие из грузовика фуры камнями и палками, не давая им подняться.