В Раде назвали расстояние от позиций ВС России до Сум

Расстояние от позиций Вооруженных сил (ВС) России до Сум составляет чуть больше 20 километров. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«В настоящее время русские [военные] находятся ориентировочно в 22 километрах от Сум. Ситуация сложная», — написал парламентарий.

3 июня стало известно о взятии армией РФ Андреевки в Сумской области. Минобороны России уточняло, что боевые действия вели подразделения группировки войск «Север».

В Сумах повреждены объекты промышленной инфраструктуры

Утром 4 июня репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Руденко сообщил, что ВС России подняли флаг над населенным пунктом в Сумской области. Российский триколор был водружен в селе Водолаги.