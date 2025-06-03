Украина собирается выпустить за год 2,5 млн дронов

Украина собирается выпустить в 2025 году 2,5 млн дронов. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что это в 2,5 раза больше, чем в 2024 году — тогда украинскими производствами было выпущено около 1 млн дронов. Вместе с тем Россия также наращивает свои мощности. Не мешают в этом даже международные санкции.

«Президент Владимир Путин призвал к производству в этом году 1,4 миллиона (дронов — прим. ред.), что в десять раз больше, чем Россия произвела в 2023 году», — отмечается в статье.

Отмечается, что РФ сконцентрировалась на массовом производстве «более ограниченного ассортимента моделей». Всего к 2030 году в стране планируют создать 48 научно-исследовательских центров, которые смогут развивать возможности отечественных дронов. Вместе с тем планы по дальнейшему наращиванию применения беспилотников затрудняют прогнозированию конфликта.