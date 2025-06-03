Минобороны РФ сообщило об ударе по инфраструктуре украинских войск

Вооруженные силы (ВС) России поразили предприятие радиоэлектронной промышленности украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ также нанесли удары по цехам производства ударных БПЛА, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142-х районах.

2 июня Telegram-канал «Военное дело» опубликовал видео с российскими разведчиками, которые захватили у военных ВСУ бронетранспортер LAV Super Bison канадского производства. На записи видно, как бойцы ВС РФ похищают технику прямо на глазах у украинских солдат. Один из них пытался догнать уезжающую машину, но остановить ее так и не смог.

Утром 2 июня руководитель пресс-центра группировки российских войск «Запад» Иван Бигма сообщал, что бойцы ВС РФ за сутки уничтожили 48 пунктов управления дронами и восемь станций связи Starlink украинской армии. Офицер отметил, что расчеты противовоздушной обороны уничтожили 28 беспилотников самолетного типа.