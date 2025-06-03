СМИ: Финляндия и Польша в обучении военных используют опыт Украины

Финляндия и Польша учитывают опыт украинского конфликта с применением дронов при разработке обучающих программ для военнослужащих. Об этом пишет Business Insider.

По данным издания, Финляндия и Польша «экспериментируют с новыми способами ведения войны с применением дронов». В частности, полковник ВС Финляндии Матти Хонко пояснил, что ведется обучение военнослужащих способам защиты от дронов.

А польский бригадный генерал Михал Стшелецкий заметил, что военные в Польше учатся применять дроны, однако сложности вызывают стремительные изменения на поле боя, которые они видят в украинском конфликте.

Польша также начала разрабатывать малые дроны наподобие квадрокоптеров, которые активно используются на Украине, отметил польский капитан Бартош Янушевский.

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Напомним, что Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года, приняв решение отказаться от нейтралитета из-за украинского кризиса. А финская группа компаний Summa Defence Group заявила о намерении начать совместное с Украиной производство беспилотных летательных аппаратов для нужд Киева и НАТО.