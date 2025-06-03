Пророссийски настроенные жители Николаева описали, что произошло после удара ракеты "Кинжал" по цели в городе. Их рассказами поделился координатор подполья Сергей Лебедев.

Судя по впечатлениям очевидцев, удар был очень мощным и даже произвел эффект легкого землетрясения.

"Минуту назад был сильный взрыв и после него несколько негромких. В районе херсонского шоссе присели от звука", - пишет один николаевец. "Привет, только что глухо бумкнуло в Николаеве. Говорят, с вибрацией по земле", - сообщает другой. "Серега, привет, только что порт в Октябрьском - входящий, за 5 км от него аж присел от взрыва...", - рассказывает третий.

Ракета «Кинжал»: характеристики, разработка, применение, аналоги

По данным Сергея Лебедева, удар ВС России пришелся по порту в Николаеве, где инструкторы НАТО готовили морпехов и боевиков нацбатов к диверсионным действиям против России. Также, возможно, был поражен склад с дальнобойными ракетами.