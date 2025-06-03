Предотвращены воздушные удары ВСУ по российскому региону

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новые удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, с 8:40 до 9:50 по московскому времени дежурные российские военные сбили над регионом четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось, что с вечера 2 июня до 7:00 3 июня средства ПВО сбили над регионами восемь беспилотников. Три дрона военные перехватили над Крымом, по два — над Курской и Белгородской областями, один — над акваторией Азовского моря.

До этого ведомство также сообщило, что за сутки с 1 по 2 июня вне зоны специальной военной операции были сбиты 205 украинских БПЛА.