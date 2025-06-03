Политолог: Удар по аэродромам не повлияет на мощь России

Политолог Сергей Марков заявил, что украинский удар по аэродромам стратегической авиации, произошедший 1 июня, не имеет военного значения для России. В своем Telegram-канале он отметил, что РФ потеряла четыре стратегических бомбардировщика — это лишь 3% от имеющихся у страны на вооружении.

Политолог подчеркнул, что потери РФ составили вовсе не 40 самолетов, как заявляли на Украине, а всего восемь. Причем лишь половина из них стратегические бомбардировщики, а остальные — обычные бомбардировщики и транспортные самолеты.

«Таким образом стратегические бомберы потеряны, возможно, четыре штуки. Это много если вообще, но от 130 стратегических бомберов, которые есть у России это 3%, — ничтожно», — заявил Марков.

Он не сомневается, что Киев преувеличивает реальные потери российских самолетов, что украинская армия делала и ранее в своих заявлениях по поводу потерь ВС РФ. Политолог подчеркнул, что произошедшее никак не повлияет на военные действия.