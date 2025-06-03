Экс-замглавы Генштаба ВСУ заявил о тяжелой ситуации под Сумами

Фронтовая обстановка в Сумской области остается крайне напряженной, российские силы продолжают наступление и контролируют до семи населенных пунктов, заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы украинского Генштаба Игорь Романенко.

По его словам, наиболее тяжелое положение для украинских войск наблюдается на участке фронта в Сумской области, передает ТАСС.

Романенко рассказал, что российские силы продолжают наступление.

«Сумская область один из тяжелых, наиболее тяжелых участков направлений ведения боевых действий. Продолжается их [ВС РФ] наступление, они уже захватили до семи населенных пунктов и выходят на дорогу логистическую», – заявил Романенко в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

По его мнению, Россия пока не использует все имеющиеся ресурсы для наступления в регионе, что может привести к дальнейшему осложнению ситуации для ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли попытку атаковать на сумском направлении, однако потерпели неудачу. Российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на сумском направлении. Ракетный удар разрушил радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области.