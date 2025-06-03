Запорожская область обесточена после обстрелов ВСУ

Минувшей ночью Украина атаковала энергообъекты в Херсонской и Запорожской областях. Местные власти сообщают, что осколками сбитых дронов повреждены две подстанции. На одной из них возник пожар, его оперативно потушили.

В результате атаки более 450 населенных пунктов и свыше 600 тысяч человек в Запорожской области остались без света, а в Херсонской области — 150 населенных пунктов и более 104 тысяч абонентов. На данный момент ведутся восстановительные работы, социально значимые объекты в Запорожской области подключили к резервным источникам питания.

Ранее некоторое время соблюдалась договоренность о запрете ударов по объектам энергетики, но ее срок, кажется, вышел, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев:

Дмитрий Корнев редактор журнала «Новый оборонный заказ» «В текущей ситуации, в условиях, когда мы выходим на пока шаткое, но тем не менее плато переговорного процесса, который с огромной вероятностью будет продолжаться в течение июня, любые такого рода удары по двойной инфраструктуре, энергетика относится к объектам двойной инфраструктуры, но все-таки основные страдающие стороны — гражданское мирное население, соответственно, такие удары должны расцениваться исключительно как террористические атаки и провокационные удары. РФ так или иначе будет отвечать на такие действия. Не так давно были некоторые, может быть, официально не были 100% подтверждены, но были договоренности об ограничении ударов по энергетике с обеих сторон, и последние недели таких ударов ни со стороны РФ, ни со стороны Украины серьезно не наносилось. Мы помним, что последние недели не было ударов по нефтегазовой инфраструктуре, были удары по военным объектам, по военным базам, по населенным пунктам, энергетику как-то обходили. Тут надо понимать простой момент, удар был нанесен по системам передачи электроэнергии, не были затронуты сами объекты, которые генерируют или перераспределяют. Удары были нанесены по линиям ЛЭП, по передаче. Формально вроде бы по энергообъектам не нанесен удар, с другой стороны, эта энергия не поступает к потребителям, к населенным пунктам, а поразить линии ЛЭП, находящиеся где-то в поле, проще, не надо прорывать противовоздушную оборону, еще что-то, такой исподтишка удар и был нанесен. Сейчас, возможно, РФ вынуждена будет как-то реагировать на эти действия. Как — посмотрим в ближайшие часы».

Атака украинских дронов на российские энергообъекты произошла после проведенных в Стамбуле двусторонних переговоров между Россией и Украиной. Российская делегация не стала менять переговорный план.