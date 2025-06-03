В НАТО задумались о своих слабых местах после атаки дронов Украины

Атаки дронов Украины на российские аэродромы заставили страны НАТО задуматься о необходимости пересмотреть свои «слабые места». Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Чиновник по вопросам обороны в одной из стран НАТО в Европе заявил, что удары Украины уже привели к дискуссиям о том, следует ли союзникам пересмотреть свои слабые места», — говорится в материале.

По словам эксперта по России Центра военно-морского анализа ВМС США Сэмюэля Бендетта, атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) дала понять Вашингтону, какую угрозу беспилотники представляют для американских военных баз.

«Когда речь идет о крупных военных базах, на взлетно-посадочных полосах которых размещено много самолетов, опыт украинской атаки показывает, что такой удар может быть нанесен в любой момент. На данный момент маловероятно, что наши базы имеют комплексную защиту от таких угроз», — сказал он.

В свою очередь, эксперт по беспилотным летательным аппаратам из Корнелльского университета Джеймс Паттон Роджерс заявил, что западные державы особенно уязвимы на многочисленных военных базах, которые у них есть в других странах.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Беспилотники на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали.