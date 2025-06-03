Расчет БПЛА "Ланцет" уничтожил трал ВСУ в Харьковской области

ТАСС

Расчет ударного беспилотника "Ланцет" испытательного центра "Рубикон" уничтожил замаскированный тяжелый трал ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры ликвидации техники противника, предназначенной для преодоления противотанковых минных заграждений.

Расчет БПЛА "Ланцет" уничтожил трал ВСУ в Харьковской области
© РИА Новости
"Получив боевую задачу на уничтожение техники противника, расчет БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" применил по военному объекту противника ударный БПЛА дальнего действия "Ланцет". В результате точного попадания ударного дрона ВС РФ трал ВСУ был полностью уничтожен", - сказали в ведомстве.

Там рассказали, что замаскированный тяжелый трал ВСУ был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий расчетом БПЛА Zala в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения в районе н. п. Бригадировка в Херсонской области.

промо изображение