Расчет БПЛА "Ланцет" уничтожил трал ВСУ в Харьковской области

Расчет ударного беспилотника "Ланцет" испытательного центра "Рубикон" уничтожил замаскированный тяжелый трал ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры ликвидации техники противника, предназначенной для преодоления противотанковых минных заграждений.

"Получив боевую задачу на уничтожение техники противника, расчет БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" применил по военному объекту противника ударный БПЛА дальнего действия "Ланцет". В результате точного попадания ударного дрона ВС РФ трал ВСУ был полностью уничтожен", - сказали в ведомстве.

Там рассказали, что замаскированный тяжелый трал ВСУ был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий расчетом БПЛА Zala в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения в районе н. п. Бригадировка в Херсонской области.