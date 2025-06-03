Работа саперов и «гром» в Одессе: что происходит в зоне СВО?

Саперы ведут разминирование железнодорожных путей в приграничных районах Курской области, а жители Одессы рассказали о нескольких взрывах. Что происходит в зоне проведения российской спецоперации, разбиралось издание NEWS.ru.

Напомним, что в ночь на 1 июня стало известно о подрыве железнодорожного моста в Курской области — в тот момент на нем проходил локомотив грузового состава. Пострадали машинист и два помощника. При этом специалисты Международного противоминного центра продолжают проверять территорию региона, где военнослужащие Вооруженных сил Украины при отступлении оставили множество опасных ловушек, отмечается в статье.

Большинство оставленных в Курской области снарядов невозможно обнаружить визуально и особую опасность представляют неизвлекаемые мины иностранного производства, которые приходится уничтожать непосредственно на месте обнаружения, пишет издание.

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Взрывы в Одессе и атака БПЛА

Сегодня ночью на юге Украины были зафиксированы мощные взрывы. Жители региона рассказали, что первый раз взрывы прогремели около 03:30 3 июня. Вторая волна захлестнула город через полчаса. Согласно данным системы оповещения, сигнал тревоги также был объявлен в Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях.

При этом беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал Рыльск в Курской области. Целью удара стал частный жилой дом, в результате чего возник сильный пожар. Врио губернатора региона Александр Хинштейн призвал местное население к соблюдению всех мер безопасности.

Также Вооруженные силы Украины атаковали Запорожскую область, в результате повреждений высоковольтного оборудования регион был полностью обесточен. Аналогичная ситуация сложилась и в Херсонской области.

Накануне в Минобороны России сообщили, что было нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины, противник потерял за сутки около 1430 военнослужащих. При этом подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника.