В США ожидают «удара возмездия» России по Украине

Вашингтон ожидает, что Москва нанесет крупный ответный удар по Украине. Он станет ответом за нападение на военные аэродромы.

New York Times со ссылкой на американских официальных лиц пишет, что разведка США до сих пор не определила, какие удары может нанести Россия. Предполагается, что Москва возобновит удары по энергосистеме.

«…. или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности», — говорится в статье.

На Западе заявили о продвижении ВС РФ к украинским Сумам

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов говорил, что Запад планировал захватить силами Украины Курскую АЭС и дойти до Белгорода, чтобы навязать России переговоры на невыгодных для нее условиях.