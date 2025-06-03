Российская подлодка погрузилась на максимальную глубину в Японском море

Подводная лодка »Петропавловск-Камчатский» погрузилась на максимальную глубину в Японском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» ТОФ выполнил глубоководное погружение на максимальную глубину в акватории Японского моря», — говорится в сообщении.

Во время погружения была проверена работа всех механизмов и систем подводной лодки, отработан алгоритм управления кораблем на больших глубинах.

Отмечается, что подлодка продолжила выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки флота.

До этого сообщалось, что группы защиты от беспилотников создают в составе береговых ракетных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Защитники от БПЛА получат помповые и антидроновые ружья и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Они будут защищать береговые ракетные комплексы на огневых позициях и на марше. Нововведение возникли после анализа опыта спецоперации.