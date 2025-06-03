ВС России уничтожили американскую БМП Bradley

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» уничтожили американскую боевую машину пехоты М2 Bradley, полученную ВСУ. В Минобороны России рассказали «Известиям», что военные успешно использовали против Bradley разведывательные и ударные беспилотники.

Военные горного мотострелкового соединения ВС РФ, ответственные за работу с беспилотниками, применили комплексный подход, включавший разведывательные дроны Supercam и ударные беспилотники самолетного типа «Молния-2». Беспилотники нанесли поражение Bradley на красноармейском направлении в ДНР.

Старший оператор БПЛА Роман рассказал «Известиям», что масса полезной нагрузки «Молнии-2» составляет до семи-десяти килограммов, а средняя рабочая дальность - 20–25 километров.

Дроны Supercam круглосуточно выявляют скопления живой силы, бронетехники и движения личного состава на укрепленных позициях ВСУ. Получив нужные координаты, операторы «Молнии-2» направляют свои беспилотники к цели, уничтожая блиндажи и технику ВСУ вместе с личным составом.

В Минобороны подчеркнули, что полученная от Supercam информация используется для наведения артиллерийского огня и для указания целей ударным дронам.

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