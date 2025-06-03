Генерал Алаудинов раскрыл, зачем ВСУ хотели дойти до Белгорода

«Подводя итоги Курской операции, которую противник задумывал как операцию, которая должна была поставить Россию на колени, заставить нас подписать договор на позорных условиях», – сказал он. Генерал уточнил, что, согласно западным планам, украинская армия должна была захватить город Курчатов вместе с расположенной там АЭС, а затем продвигаться по обходным дорогам через Курск до Белгорода. По его словам, весь этот участок территории предполагалось передать под контроль противника – так было предусмотрено в планах комитетов штабов НАТО. Как пояснил Апти Алаудинов, конечной целью операции было не столько военное превосходство, сколько политическое принуждение России к подписанию соглашения на условиях, выгодных Западу. В частности, речь шла о мирном договоре, который, по замыслу организаторов, Москва должна была подписать «на коленях». Предполагалось, что РФ в таком случае отказалась бы от территорий, находящихся сегодня в ее составе, включая Крым, передает РИА «Новости». Ранее в ходе переговоров в Стамбуле российская делегация передала украинской стороне меморандум с изложением возможных условий прекращения огня. Документ включал три раздела и 31 пункт, предлагая два варианта урегулирования конфликта. Фото: ФедералПресс / Денис Коробейников