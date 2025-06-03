Владимир Зеленский теряет поддержку среди украинских военных и его не хотят видеть даже в родном Кривом Роге. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Издание отмечает, что провело опрос людей на Украине по поводу их отношения к Зеленскому, из которого можно сделать вывод, что его рейтинги падают, особенно среди военных.

«Его способности и предыдущие достижения ценятся, но люди больше не верят, что он положит конец войне, добившись приемлемого исхода для страны, - что бы это ни значило», - отмечается в статье.

При этом украинский пехотинец по имени Вадим, который, как и Зеленский, является уроженцем Кривого Рога, заметил, что политику «не стоит показываться» в родном городе. По его словам, Зеленский не имеет поддержки даже в Кривом Роге.

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Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. При этом президент США Дональд Трамп заявил о необходимости выборов на Украине, так как рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента.

24 февраля Верховная рада провалила голосование по постановлению о продлении полномочий Владимира Зеленского. Документ не набрал необходимого числа голосов парламентариев на фоне приезда в Киев делегаций из европейских стран. В итоге постановление в поддержку полномочий Владимира Зеленского «до вступления в должность нового президента» было принято только со второго раза.