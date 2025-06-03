Украинский лидер Владимир Зеленский постепенно теряет свой авторитет перед военнослужащими из-за своей неспособности договориться с Россией о мире. Такое мнение во вторник, 3 июня, выразили в немецкой газете Berliner Zeitung.

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В материале уточнили, что солдаты ВСУ не хотят, чтобы президент страны появлялся даже в своем родном городе — Кривом Роге.

— Его способности и предыдущие достижения ценятся, но люди больше не верят, что он положит конец войне, добившись приемлемого исхода для страны, — что бы это ни значило, — утверждает автор.

Кроме того, в издании добавили, что с каждым днем появляется все больше сомнений в том, что Зеленский сможет добиться военного успеха.

— Он знает, что ему не следует показываться у нас дома, — приводит слова украинского пехотинца Вадима газета.

Журналист Боуз заявил, что Зеленский никого не уважает

Недавно глава киевского режима пригрозил России новыми терактами. После завершения переговоров Зеленский заявил о возможных новых терактах, подчеркнув, что подобные действия направлены на то, чтобы «воспитать» российскую делегацию.