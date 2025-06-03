Дрон ВСУ сбили над Крымским мостом

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымским мостом. Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в Telegram-канале Mash.

Все случилось в 6 утра по местному времени. По дрону отработала система ПВО. В момент удара по мосту ехали машины в сторону Тамани.

По предварительным данным, обломки беспилотника упали на дорогу. Пострадавших и повреждений на самом мосту нет.

После произошедшего дорогу перекрыли на три часа — специалисты проверяли мост и убирали обломки, уточнили в публикации.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 3 июня системы ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотников на территории страны.