Атака на аэродромы России стала последним шансов для Киева на улучшение положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Она провалилась, и теперь Украине придется заплатить за это высокую цену, сообщило британское издание UnHerd.

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«Операция, запланированная более года назад, является последней высокорискованной попыткой Киева изменить траекторию войны, которая все больше движется в пользу Москвы», — уточняется в статье.

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