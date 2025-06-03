Официальные лица в Париже делают вид, что французского отряда «Нормандия — Неман» в составе ВС России не существует. Такую реакцию Франции на добровольцев в российской армии раскрыл командир российско-французского отряда БПЛА в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса Сергей Мюнье, передает ТАСС.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин отметил, что в западных странах есть люди, разделяющие российские ценности, в частности ряд французов принимают участие в спецоперации (СВО) на стороне России. По его словам, совместно с российскими военными они «воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды».

ТАСС: около 30 граждан Франции добровольно сражаются на стороне РФ