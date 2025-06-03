Несколько взрывов прозвучало в российском регионе

В Липецкой области прозвучало не менее пяти взрывов, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы отметили, что взрывы были слышны в селе Косыревка. Также в небе наблюдались яркие вспышки. Официальной информации в данный момент нет.

В Рязани прогремели взрывы недалеко от местного НПЗ

Ранее система ПВО сбила пять украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. Атака была отражена 2 июня в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.