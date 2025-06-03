Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ

В результате обстрелов со стороны украинской армии Запорожская область полностью обесточена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

© Газета.ru

«Отсутствует электроэнергия на всей территории региона. Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии», — написал он.

Балицкий добавил, что объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения. Проводятся оперативные совещания для решения возникших проблем.

Запорожская ТЭС получила повреждения после обстрела со стороны Украины

До этого сообщалось, что два жителя Шебекинского округа пострадали в результате атаки украинского беспилотника на «Газель» в районе села Доброе. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, один мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и ноги, а второй — баротравму. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее Мелитополь атаковали 13 дронов ВСУ.