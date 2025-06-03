Зеленский сообщил о наступлении РФ на Покровском и Сумском направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении российских войск сразу на нескольких направлениях. Его слова приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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По данным украинского лидера, одними из наиболее напряженных являются Сумское и Покровское направления.

Кроме того, Зеленский предупредил, что из-за атак на газовую инфраструктуру страна может столкнуться с дефицитом газа, на ликвидацию которого понадобится миллиард евро.

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2 июня на Украине заявили, что продвижение Вооруженных сил (ВС) России в мае стало крупнейшим с начала 2025 года. По данным аналитического ресурса DeepState, российские военные в рамках майского наступления заняли 449 квадратных километров.

До этого боец ВС РФ рассказал о молниеносном штурме населенного пункта Новополь в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, штурмовые группы заходили в Новополь на мотоциклах, что позволило отвлечь внимание украинских военнослужащих. После в населенный пункт уже ворвались пешие группы.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ «упираются» у Дзержинска.