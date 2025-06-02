В Польше раскрыли особенности атаковавших российские аэродромы дронов

Украина применила FPV-дроны «Оса» во время атаки на российские военные аэродромы.

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Об этом сообщило польское издание Defence24.

««Оса» отличается компактной закрытой конструкцией, защищающей электронику от механических и погодных повреждений. В отличие от большинства доступных на рынке FPV-дронов, которые имеют «скелетную» структуру и открытую проводку, у «Осы» закрытый корпус и усиленные точки крепления антенн», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что эти дроны могут перевозить до 2,5 килограмма груза. При этом в воздухе они могут провести не более 15 минут. Максимальная скорость аппарата составляет 150 километров в час, а дальность полета — 8 километров, следует из материала.

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Накануне Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам.