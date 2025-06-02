Сырского раскритиковали за вмешательство в работу ВСУ на оперативном уровне

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вмешивается в работу тактических, оперативно-тактических и оперативно-стратегических групп, что замедляет принятие критически важных решений. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в ВСУ.

"Главнокомандующий стремится контролировать все - от назначения нового командира 59-й бригады, которая подчиняется командующему беспилотными системами Вадиму Сухаревскому, до места расположения пехотной позиции на определенном направлении. Это не только "обрубает" руки тактических групп, оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок, которые должны управлять боевыми действиями со знанием обстановки на местах, это также замедляет принятие критически важных решений", - приводит издание слова источника в ВСУ.

Источник заявляет, что генштаб Украины "с нарушением логики, здравого смысла и нормативных документов" отдает приказы, где нужно расположить отделение, а за отказ подчиняться грозит уголовной ответственностью.

Ранее источники заявляли, что Сырский лично принимал решение о смене командира 59-й бригады Богдана Шевчука, которого украинские СМИ критиковали за большие потери среди подчиненных на красноармейском направлении.

До сих пор наиболее известным критиком Сырского была депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которая называла командующего "злокачественной опухолью ВСУ" и неоднократно требовала его увольнения.