Зеленский призвал выяснить «планы России в Белоруссии этим летом»

Владимир Зеленский обратился к странам НАТО с призывом «спросить у своих разведок, что Россия планирует в Белоруссии этим летом». Об этом сообщает Lietuvos rytas.

Днем 2 июня Зеленский выступил на саммите в Вильнюсе. Саммит, посвященный сотрудничеству в сфере безопасности, был организован Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией, Румынией, Болгарией, Латвией, Литвой и Эстонией. Во встрече также приняли участие страны северного фланга НАТО.

Зеленский заявил, что российские войска наступают, но в то же время Москва занимается дипломатией. Он подчеркнул уникальность сложившейся ситуации и призвал европейские страны к инвестициям в оборонную промышленность.

«Спросите у своих спецслужб, что Россия планирует в Белоруссии этим летом. Если они готовят атаки оттуда, то нам нужно больше возможностей», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина ведет боевые действия «не только для себя, но и для Европы». Зеленский призвал страны НАТО «усилить Украину» и вложить больше средств в производство оружия.