Киев своими рассказами о «небывалой успешной диверсии» хочет прикрыть свои провалы на поле боя, и не стоит «играть на руку врагу», поддаваясь панике. Об этом заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия - патриоты - за правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

1 июня несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по объектам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Целями атак стали аэродромы. Дроны были завезены туда на фурах, они вылетали прямо из них. Владимир Зеленский взял на себя ответственность за удары БПЛА.

Депутат Госдумы Сергей Миронов напомнил, что только за последние несколько дней армия России взяла под контроль почти 20 населенных пунктов, а главком сухопутных войск Вооруженных сил Украины был отправлен в отставку.

«Советую воспользоваться одним из моих главных жизненных принципов - не паниковать! Не надо разгонять пораженческие настроения, играя на руку врагу. Враг своими воплями о небывалой успешной диверсии хочет прикрыть свои провалы на поле боя», - заметил парламентарий.

При этом лидер партии «Справедливая Россия - патриоты - за правду» призвал сделать выводы из произошедшего, и принять меры как по дополнительной защите стратегической авиации, так и по контролю грузового транспорта на въезде в страну.

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«Врагом использованы новые технические решения для реализации атак - их надо проанализировать и взять на вооружение, в том числе организовать защиту от этих решений. Нам нужно действовать на опережение», - заключил Миронов, заверив, что «возмездие будет обязательно», но Россия не будет развязывать ядерную войну.

Ранее военный эксперт Алексей Живов отметил, что Россия в соответствии с концепцией ядерной безопасности имеет полное право нанести удар ядерным оружием в ответ на атаку беспилотниками по своей территории и по аэродромам.