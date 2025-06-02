СМИ: Иран отвергнет ядерную сделку с США

Иран планирует отклонить предложение США по ядерной сделке, так как считает его «обреченным на провал». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата.

Собеседник агентства заявил, что предложение США не отвечает интересам Тегерана. По словам источника Reuters, в своем проекте сделки Вашингтон не смягчает позицию по обогащению урана и не дает четкого плана по отмене санкций.

«Иран готов отрицательный ответ на предложение США, что может быть истолковано как отклонение предложения США», - подчеркнул иранский дипломат.

Предложение США о новой ядерной сделке было представлено Ирану на выходных главой МИД Омана Саидом Бадромом Альбусаиди. Он выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

В последнее время США и Иран вели переговоры, направленные на разрешение многолетнего спора по поводу ядерных амбиций Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против Ирана сокрушительные экономические санкции и начать бомбардировки, если не будет достигнуто новое соглашение.

СМИ писали, что основные разногласия сторон касаются обогащения урана. Тегеран уже отказывался заморозить обогащение на три года, как того требовали США. Иран продолжает заявлять, что хочет освоить ядерные технологии в мировых целях.

На прошлой неделе два иранских чиновника сообщили Reuters, что Иран может приостановить обогащение урана, если США разморозят иранские фонды и признают право Тегерана на переработку урана для гражданского использования в рамках «политической сделки», которая может привести к более широкому ядерному соглашению.

При этом Израиль рассматривает ядерную программу Ирана как экзистенциальную угрозу и заявляет, что никогда не позволит Тегерану получить ядерное оружие.