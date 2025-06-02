Генерал ФСБ сделал неожиданное заявление об операции "Паутина"

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов поставил под сомнение слова Владимира Зеленского о том, что операция "Паутина" с атакой FPV-дронов на российское военные аэродромы готовилась около полутора лет.

"Ты не можешь предугадать, что будет через год", - сказал эксперт в интервью "Царьграду". Он также отметил, что невозможно предугадать за такое время, можно ли будет осуществить эту операцию. Кроме этого Михайлов объяснил, что для успешной реализации подобных задумок о них должно знать как можно меньше людей.

Кроме этого Михайлов выразил уверенность, что в операции "Паутина" были задействованы спецслужбы стран Запада. Он отметил, что произошедшие события показали, что "они способны действовать на разрыв шаблона и осуществлять диверсии в нестандартных формах".