Британский журналист Джордж Гэллоуэй заявил, что Россия в ближайшее время может задействовать комплекс «Орешник», причем в полную силу. Об этом он заявил в эфире на своем YouTube-канале.

Он обратил внимание, что удары по пассажирским поездам с мирными жителями — «не просто военная операция», а «чистейшей воды терроризм».

«Украинский режим это знает. И, что важнее, это прекрасно понимают и в НАТО — в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне. Они осознают, что поддерживают преступление против человечности», — подчеркнул Гэллоуэй.

Журналист отметил, что уже сейчас Украина находится под огнем баллистических ракет, и «это только начало». Он обратил внимание, что до сих пор Россия проявляла сдержанность и даже не трогала мосты через Днепр.

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«Четыре моста атакованы на территории России. А у Днепра — семнадцать. И ни один из них пока не уничтожен, хотя Москва способна сделать это в течение одного часа», — сказал он.

Напомним, что в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Позднее стало известно о подрыве железнодорожного моста в Курской области — в тот момент на нем проходил локомотив грузового состава. Пострадали машинист и два помощника.