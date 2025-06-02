Ветеран "Альфы" объяснил, как фуры с дронами проехали по России

Ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Андрей Кумов ответил на вопрос о том, каким образом фуры с дронами могли проехать по территории России.

"Если есть информация на пункте пропуска, то тогда транспорт досматривается более тщательно", - сказал эксперт в интервью порталу "Лента.ру", добавив, что если такой информации нет, то проверяют просто внешний вид грузовика, опрашивают водителя.

По словам Кумова, если водитель не знает, что в грузе спрятано что-то запрещенное, то он ничего и не скажет.

Эксперт отметил, что груз мог быть подвергнут просто внешнему досмотру, но фуры могли проехать и без досмотра.

По предварительным данным, деревянные конструкции с дронами были собраны на складе в Челябинске. Эти конструкции выдали за элементы сборных домов, загрузили в фуры и направили в разные регионы России. Затем дистанционно конструкции были раскрыты, дроны вылетели и атаковали военные аэродромы. В настоящее время на складе прошел обыск, правоохранителям поступила ориентировка на владельца фур 37-летнего уроженца Украины Артема Тимофеева, который может быть причастен к теракту. Водители утверждают, что ничего не знали о том, что в перевозимом грузе были спрятаны дроны.